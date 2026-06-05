Gelecek İçin Çevre Bilinci Uyarısı

SAMSUN (İHA) – Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunlarıyla yüzleşeceğini söyledi.

"Dünya Çevre Günü" kapsamında Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İl Müdürü Tevfik Akçay, çevreye duyarlı olmanın önemine değindi.

Herkesin gelecek nesiller için çevre dostu olması gerektiğinin altını çizen Tevfik Akçay, "5 Haziran, her yıl Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Her yıl farklı bir temayla kutlanan Çevre Haftası, bu yıl 'Dünya Bize Emanet' temasıyla gerçekleştiriliyor. Bu hafta kapsamında ülkemizin iklim değişikliği, çevre yönetimi, sıfır atık, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm vizyonunun toplumun tüm kesimlerine etkili bir şekilde aktarılması, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, başta gençler olmak üzere vatandaşların sürece aktif katılımının sağlanması büyük önem arz etmektedir. Dünyamızda son yıllarda yaşanan meteorolojik olaylar ve iklim değişikliği, çevremizi koruma konusunun önemini daha da ortaya koymakta ve hepimizin hayatını etkilemektedir. Gerekli tedbirler alınamadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunlarıyla yüzleşeceği unutulmamalıdır. Unutmayalım ki çevre konusunda atacağımız adımlar, çocuklarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırım olacaktır" dedi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN