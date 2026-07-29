Gercüş'te Yaban Domuzu Sorunu - Son Dakika
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Gercüş'te Yaban Domuzu Sorunu

Gercüş\'te Yaban Domuzu Sorunu
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Yaban domuzu sürüleri Gercüş’te tarım alanlarına zarar veriyor. Çiftçiler acil önlem bekliyor.

Batman'ın Gercüş ilçesi genelinde son dönemde sayıları hızla artan yaban domuzu sürüleri, tarım alanlarına ve yerleşim yerleri yakınlarına kadar indi. Bağ, bahçe ve bostanları zarar gören bölge çiftçileri yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde son zamanlarda sayıları gözle görülür şekilde artan yaban domuzu sürüleri, bölge halkı ve üreticiler için büyük bir mağduriyet oluşturmaya başladı. İlçenin hemen her noktasında, özellikle gece saatlerinde karayollarına ve yerleşim alanlarına yakın bölgelere kadar inen domuz sürüleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydediliyor.

Gece saatlerinde kalabalık gruplar halinde dolaşan yaban domuzları, çiftçilerin bin bir emekle yetiştirdiği bağ, bahçe ve bostanlara girerek ekili ürünleri talan ediyor. Ürünlerinin tahrip olması nedeniyle büyük maddi kayba uğrayan bölge üreticileri, kendi imkanlarıyla aldıkları tedbirlerin yetersiz kaldığını dile getiriyor.

Hem tarımsal üretimin korunması hem de gece saatlerinde yola çıkan sürülerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemesi için ilçe sakinleri duruma müdahale edilmesini istiyor. Çiftçiler ve vatandaşlar, ilgili kurumların koordineli bir çalışma yürüterek domuz popülasyonuna karşı gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri acilen almasını bekliyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Gercüş, Batman, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gercüş'te Yaban Domuzu Sorunu - Son Dakika

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