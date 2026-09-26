Giresun'da yağış yüzünden fındığını kurutamayan üreticiler Şebinkarahisar'a yöneldi - Son Dakika
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Giresun'da yağış yüzünden fındığını kurutamayan üreticiler Şebinkarahisar'a yöneldi

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Giresun\'da yağış yüzünden fındığını kurutamayan üreticiler Şebinkarahisar\'a yöneldi
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Giresun'da yağışlı hava nedeniyle fındığını kurutamayan üreticiler, iç kesimdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerine yöneldi. Şebinkarahisar-Alucra karayolu kenarına serilen fındıkların yaklaşık iki günde kuruduğu, sahilde bu sürenin bir haftayı bulduğu belirtildi.

Giresun'da mevsim şartları nedeniyle fındık hasadını geç tamamlayan üreticiler, bu kez de ürünlerini kurutma telaşına düştü. Sahil kesimlerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticiler, güneşli havanın daha uzun sürdüğü iç kesimdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerine yöneldi. Şebinkarahisar'da üreticilerin fındıklarını Şebinkarahisar-Alucra karayolu güzergahındaki yol kenarlarına sererek kurutması dronla görüntülendi.

Sahil kesimlerinde yağışlar nedeniyle harmandaki fındığını yeterince kurutamayan üreticiler, çözümü Giresun'un iç kesimlerindeki güneşli bölgelerde buldu. Fındık üretiminin yapılmadığı Şebinkarahisar'a gelen üreticiler, beraberlerinde getirdikleri ürünleri yol kenarlarında ve uygun alanlarda sererek güneşe bıraktı.

Üreticiler, sahil kesimlerinde fındığı bir hafta, hatta 10 güne yakın sürede kurutabildiklerini belirterek, "Burada güneş daha fazla. Sahilde günlerce kurutamadığımız fındığı burada yaklaşık iki günde kurutabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin kurutma mesaisi, Şebinkarahisar-Alucra karayolunda ilginç görüntüler oluştururken, yol kenarlarına serilen fındık harmanları havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
ŞebinkarahisarHava DurumuEkonomiGiresunÇamolukAlucraGüncelÇevreSon Dakika

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