Giresun Millet Bahçesi Projesi'nde sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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Giresun Millet Bahçesi Projesi'nde sona yaklaşılıyor

Giresun Millet Bahçesi Projesi\'nde sona yaklaşılıyor
20.06.2026 09:52
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Giresun'da 145 milyon lira yatırımla inşa edilen Millet Bahçesi Projesi'nde çalışmalar %95 tamamlandı.

Giresun'da 145 milyon liralık dev yatırımla hayata geçirilen Millet Bahçesi Projesi'nde çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Kent merkezindeki eski Atatürk Stadyumu alanında inşa edilen ve yaklaşık 25 dönümlük alanı kapsayan proje, önümüzdeki iki ay içerisinde hizmete açılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen 145 milyon lira yatırım bedeline sahip Millet Bahçesi Projesi, yeşil alanları, sosyal donatıları ve çok yönlü kullanım alanlarıyla Giresun'un en büyük sosyal yaşam projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında 15 bin metrekare yeşil alanın yanı sıra koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, açık otopark, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, tematik bahçeler, biyolojik gölet, kütüphane, bilim merkezi, restoran, kafeler ve dinlenme alanları yer alıyor. Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, beraberinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Cavunt ve partililerle birlikte yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Beton yığınları yerine sosyal yaşam alanı olarak değerlendirildi

Projenin Giresun'un merkezinde önemli bir sosyal yaşam alanı oluşturacağını belirten AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "Giresun halkının nefes alabileceği çok güzel bir mekan artık tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 25 dönüm alan üzerine kurulan bu proje, kütüphanesi, bilim merkezi, restoranları, kafeleri, dinlenme alanları ve sosyal donatılarıyla çok işlevli bir yaşam merkezi olacak. 145 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin Giresun'a önemli bir değer kazandıracaktır. Burası farklı amaçlarla değerlendirilebilirdi. Ancak Giresun'un tamamı düşünüldüğünde, kent merkezinde herkesin kolaylıkla ulaşabileceği böylesine büyük bir sosyal yaşam alanının oluşturulması çok önemli. Cumhurbaşkanımızın 'her ile bir millet bahçesi' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu eser, Giresun halkına kazandırılmış büyük bir yatırımdır" diye konuştu.

Deprem ve pandemi yapım sürecini uzattı

Deprem ve pandemi nedeniyle yapım sürecinde gecikmeler yaşandığını belirten Elmas, projenin yüzde 95 seviyesine ulaştığını ifade ederek, "Otoparka daha güvenli ve daha kolay ulaşım sağlanabilmesi amacıyla güzergah değişikliği yapıldı. Ön kabuller gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde çalışmaların tamamen tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Kentin merkezinde yeni bir yaşam alanı oluşturacak olan Millet Bahçesi Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Giresun'un sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkı sağlaması bekleniyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Giresun, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Giresun Millet Bahçesi Projesi'nde sona yaklaşılıyor - Son Dakika

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