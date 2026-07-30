Gökgöl Mağarası’na ziyaretçi akını: İlk 6 ayda 36 bin 500 kişi gezdi - Son Dakika
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Gökgöl Mağarası’na ziyaretçi akını: İlk 6 ayda 36 bin 500 kişi gezdi

Gökgöl Mağarası’na ziyaretçi akını: İlk 6 ayda 36 bin 500 kişi gezdi
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Zonguldak’ın önemli turizm destinasyonlarından biri olan doğa harikası Gökgöl Mağarası, ziyaretçi sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Zonguldak'ın önemli turizm destinasyonlarından biri olan doğa harikası Gökgöl Mağarası, ziyaretçi sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Şehir merkezine olan yakınlığı ve atmosferiyle dikkat çeken mağarayı, yılın ilk altı ayında toplam 36 bin 500 kişi ziyaret etti.

Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde, şehir merkezine yakın bir konumda bulunan Gökgöl Mağarası, zengin damlataş oluşumları, yürüyüş parkurları ve cam seyir teraslarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğal güzelliği ve milyonlarca yıllık geçmişiyle adından söz ettiren mağara, aynı zamanda astım hastalarına iyi geldiği yönündeki inanışlarla sağlık turizmine de katkı sağlıyor.

"Gököl Mağarası ülkemizin önemli ziyaret merkezlerinden biri olmaya devam ediyor"

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, mağaranın turizm potansiyeli ve ziyaretçi rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karayılmaz, Gökgöl Mağarası'nın sadece Zonguldak'ın değil, Türkiye'nin de gözde ziyaret noktalarından biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gökgöl Mağarası ülkemizin, sadece Zonguldak'ın değil, ülkemizin de önemli ziyaret merkezlerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. İnsanlara çok cazip geliyor. Ben hep şunu söylemişimdir; insanlar Zonguldak'a neden gelmeli? İşte Gökgöl'ünü görmeli, doğasını görmeli, denizi görmeli, hepsini burada yaşamalı. Dolayısıyla Gökgöl Mağarası da ciddi bir misafir akışıyla birlikte bizimle yaşamaya devam ediyor."

Yılın ilk altı ayında yoğun ilgi

2026 yılının ilk altı ayında mağaranın yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne olduğunu belirten Karayılmaz, elde edilen gelirlerin yine mağaranın geliştirilmesi için kullanıldığını aktardı. Ziyaretçi profili hakkında da detaylar veren Karayılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Gökgöl Mağarası'na yılbaşından bugüne 23 bin 200 civarında sivil, 4 bin 500 civarında öğrenci ziyaret ettiler. Şehit, gazi ve yakınları ile birlikte toplamda, totalde 36 bin 500 kişi ilk 6 ayda burayı ziyaret etti. Cazipliğinin yanında çok cüzi bir ücretle biz bu işi yapmaktayız. Masraflarıyla ilgili hiçbir şeyden kaçınmaksızın ciddi bir gelir kaynağı da elde ettik bu misafirlerimizin sayesinde. Yine bu ücretleri orayı daha iyi, daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızda kullanmaktayız."

Yıl sonu hedefi: 100 bin ziyaretçi

İkinci altı aylık dönemde ziyaretçi sayısında ciddi bir artış beklediklerini ifade eden Karayılmaz, yıl sonu hedeflerine ilişkin umutlu konuştu. Karayılmaz, okulların tatil olmasıyla birlikte ilginin daha da artacağını öngördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Şimdi okulların tatil olmasıyla birlikte de, ikinci dönemde yani ikinci altı ayda da yaklaşık 90 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Geçen yılki sayımız 75 bin, 80 bin bandındaydı. Bu yıl 90 bin, 100 binli rakamları bulduğumuzda her geçen gün daha da ziyaretçi sayısının artmasıyla burada misafirlerimize Zonguldak'ın güzelliklerini göstermeye devam edeceğiz."

Yaklaşık 3 bin 350 metre toplam uzunluğa sahip ve 875 metrelik kısmı ziyarete açık olan mağara, içinden geçen yeraltı deresi ve zengin jeolojik oluşumlarıyla doğa tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Turizm, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gökgöl Mağarası’na ziyaretçi akını: İlk 6 ayda 36 bin 500 kişi gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökgöl Mağarası’na ziyaretçi akını: İlk 6 ayda 36 bin 500 kişi gezdi - Son Dakika
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