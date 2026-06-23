Göksun\'da Anadolu Semenderi Görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında bulunan Anadolu benekli semenderi (Neurergus strauchii) görüntülendi. Türkiye'ye özgü endemik türler arasında yer alan canlı, doğal yaşam alanında objektiflere yansıdı.

Göksun kırsalında kaydedilen görüntülerde sarı-siyah benekli semenderin doğal ortamında hareket ettiği görüldü. Nadir rastlanan türün görüntülenmesi, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, yalnızca Türkiye'de yaşayan Anadolu benekli semenderinin genellikle 14 ila 19 santimetre uzunluğa ulaştığını belirtiyor. Soğuk ve temiz dağ sularının bulunduğu bölgelerde yaşamını sürdüren türün çevresel değişimlere karşı oldukça hassas olduğu ifade ediliyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan kırmızı listede "Hassas (Vulnerable)" kategorisinde yer alan türün popülasyonunun giderek azaldığına dikkat çekiliyor. Türün yaşam alanlarının daralması, su kaynaklarının kirlenmesi ve iklim değişikliğinin oluşturduğu baskılar nedeniyle ciddi tehdit altında bulunduğu belirtiliyor.

Anadolu benekli semenderinin Neurergus strauchii barani ve Neurergus strauchii munzurensis gibi alt türlerinin de bulunduğunu aktaran uzmanlar, türün korunmasının bölgedeki doğal ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Uzmanlar, vatandaşların bu türlerle karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmamaları, zarar vermemeleri ve doğal yaşam alanlarında bırakmaları gerektiğini belirtti.

Göksun'da görüntülenen Anadolu benekli semenderi, Kahramanmaraş'ın sahip olduğu doğal zenginliklerin ve biyolojik çeşitliliğin önemli simgelerinden biri olarak dikkat çekti. - KAHRAMANMARAŞ