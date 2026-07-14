Gölcük\'te çevre dostu yatırım

Gölcük'te yapımı sürdürülen Atık Getirme Merkezi'nin inşasında sona yaklaşıldı.

Gölcük Belediyesi, kent genelinde geri dönüşüm bilincini artırmak ve doğayı korumak amacıyla projelendirdiği merkezin yapım çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi.

Tesisin hizmete girmesiyle birlikte ilçe sakinleri ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış piller ile elektrikli ve elektronik eşyaları bu merkeze teslim edebilecek. Tesiste ayrıca bitkisel atık yağlar, kullanım süresi geçmiş ilaçlar, boya, kimyasal ve büyük hacimli atıklar da toplanacak.

Merkezde türlerine göre ayrıştırılacak atıklar, daha sonra lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine sevk edilerek yeniden ekonomiye kazandırılacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yapımı devam eden proje alanında incelemelerde bulundu. Sezer, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi açısından merkezin önemine işaret ederek, "Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir Gölcük bırakmak için çevre yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı. - KOCAELİ