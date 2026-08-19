Gönüllü Gençler İncir Hasadında

Aydın'ın Germencik ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, düzenlenen etkinlikte incir hasadına katılarak tarımsal üretimin önemine dikkat çekti.

Germencik Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü gençler, Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden olan incirin hasadına katıldı. İncir bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte gençler, üreticilerle birlikte incir toplarken, tarımsal üretimin aşamalarını da yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Aydın'ın bereketli topraklarının en önemli değerlerinden biri olan incirin kent ekonomisi ve tarımsal üretimdeki yeri hakkında da bilgi alan gençler, üretimin emek ve dayanışma gerektiren yönünü yakından deneyimledi. Etkinlikle gençlerin Aydın'ın tarımsal ve kültürel değerlerini tanımalarının yanı sıra doğayla ve üretimle iç içe vakit geçirmeleri amaçlandı. Gönüllü gençler, hasat etkinliği sayesinde hem incir üretiminin zorlu sürecine ortak oldu hem de Aydın'ın önemli tarımsal değerlerinden birini yerinde tanıma fırsatı buldu.