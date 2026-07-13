Görme engellilerin Kızılırmak Deltası gezisi

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bu kez anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bafra Görme Engelliler Derneğince düzenlenen gezi kapsamında görme engelli bireyler ve aileleri, doğayla iç içe unutulmaz bir gün yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Bafra Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, üstü açık gezi otobüsüyle deltayı gezerek bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Doğa yürüyüşüne de katılan görme engelli bireyler ve aileleri, sosyal yaşamın içinde yer almanın ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Gezi boyunca katılımcılara Kızılırmak Deltası'nın zengin ekosistemi, kuş türleri ve doğal yaşamı hakkında bilgiler verildi. Etkinlik, doğayla buluşmanın yanı sıra sosyal dayanışmayı güçlendiren örnek bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri geziye ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlıyoruz. Gönüllülerimizin, ailelerimizin, Samsun Büyükşehir Belediyemizin ve Bafra Belediyemizin destekleriyle çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın mutluluğu, bu etkinliğin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Ergül, görme engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılarak özgüven kazandığını, gönüllülerin rehberliğiyle dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini ifade etti.

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin doğal alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nda gerçekleştirilen etkinlik, engelli bireylerin doğayla buluşmasını sağlayan örnek sosyal sorumluluk organizasyonlarından biri olarak öne çıktı. - SAMSUN