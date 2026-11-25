Gümüşhane'de yağmur gece yerini kara bıraktı, yüksek mahallelerde örtü oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de dün akşam başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde kara dönüştü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle kent merkezinin yüksek mahalleleri ile dağlık alanlarda beyaz örtü oluşturdu, kentte kış manzaraları ortaya çıktı.
Gümüşhane kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağışın gece saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı özellikle dağlık alanlarda ve kentin yüksek mahallelerinde beyaz örtü oluşturdu. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşurken, yağmurun ardından gelen kar yağışıyla birlikte Gümüşhane'de kış manzaraları ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?