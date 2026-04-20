Hakkari'de Yağışlar Hayvanları Mahsur Bıraktı

20.04.2026 16:31
Yüksekova'da sağanak yağış nedeniyle suyla dolan ahırlardaki hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle suyla dolan ahırdaki hayvanlar kurtarıldı.

İlçe genelinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışlar, özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde su taşkınlarına yol açtı. İran sınırında bulunan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında, yoğun yağışın ardından birçok ahırı su bastı. Ahırların su altında kaldığını fark eden köy sakinleri, mahsur kalan küçükbaş hayvanları kendi imkanlarıyla dışarı çıkararak güvenli alanlara sevk etti. Yerleşim birimlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar günlük yaşamda zorluk yaşadı.

Köy sakinlerinden Fıramerz Yemen, birkaç gündür devam eden yağışların mağduriyete yol açtığını belirtti. Yemen, "Birkaç gündür köyümüzde yoğun yağışlar etkili oluyor. Birçok ahırımız su altında kaldı, koyunlarımızı güçlükle dışarı çıkardık. Yerleşim alanlarımız da sular altında kalmış durumda. İnşallah yetkililer bu suyun yönünün değiştirilmesi veya tahliyesi için bir çözüm bulur, daha fazla baskın yaşanmaz" dedi.

Bölgede yağışların yer yer devam etmesi beklenirken, taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Çevre, Son Dakika

Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
