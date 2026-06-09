Hakkari\'de Yazda Karla Mücadele

Hakkari'nin Durankaya beldesi sınırlarında bulunan Pınarca köyü güzergahındaki alternatif yolda karla mücadele çalışmaları yaz mevsimine rağmen sürüyor.

Karayolları ekipleri, Durankaya beldesine bağlı Pınarca köyü Tüzek bölgesinden başlayarak Van'ın Yalınca köyüne uzanan alternatif ulaşım güzergahında iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı. Haziran ayına rağmen bölgede yer yer 3 metreyi bulan kar birikintileriyle mücadele eden ekipler, yolu Hakkari-Van sınırına kadar ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

Karayolları yetkilileri, Pınarca köyü güzergahından Van iline ulaşımı sağlayan alternatif yolda kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. - HAKKARİ