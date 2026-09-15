Harşit Çayı'nda tüm örnekleme noktalarında fekal kirlilik tespit edildi - Son Dakika
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Harşit Çayı'nda tüm örnekleme noktalarında fekal kirlilik tespit edildi

Harşit Çayı\'nda tüm örnekleme noktalarında fekal kirlilik tespit edildi
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Gümüşhane Üniversitesi'nin Harşit Çayı'nda yaptığı bilimsel araştırmada, üç örnekleme noktasının tamamında fekal kontaminasyon saptandı. Raporda kirliliğin kanalizasyon sızıntıları ve tarımsal sulama kaynaklı debi azalmasından kaynaklandığı belirtilerek çayın rekreasyon alanına dönüştürülmesi için öneriler sunuldu.

Gümüşhane Üniversitesi tarafından Harşit Çayı'nda yaz aylarında yaşanan debi düşüşü, yosunlaşma, kötü koku ve kirlilik sorunlarına ilişkin hazırlanan bilimsel raporda, tüm örnekleme noktalarında fekal kirlilik (insan veya hayvan dışkısının içme suyuna, denizlere, göllere ya da havuzlara karışması durumu) tespit edildi. Raporda, Harşit Çayı'nın yeniden canlı bir akarsu ve rekreasyon alanına dönüştürülmesi için çözüm önerileri sunuldu.

Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri tarafından Harşit Çayı'nın farklı noktalarından alınan su ve yosun numuneleri üzerinde fizikokimyasal ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirildi.

Analizlerde suyun fizikokimyasal özelliklerinin yönetmelik sınırları içerisinde olduğu belirlenirken, üç farklı örnekleme noktasının tamamında fekal kontaminasyon tespit edildi. Eski Hastane mevkiinde ise toplam koliform ve E. coli bakteri yükünün ölçüm limitlerinin üzerine çıktığı belirlendi.

Raporda, kirliliğin başlıca nedenleri arasında kanalizasyon ve evsel atık su sızıntıları, tarımsal sulama nedeniyle debinin azalması ve yaz aylarında artan buharlaşma gösterildi. Sığlaşan suyun güneş ışığıyla daha fazla temas etmesinin de yosunlaşmayı artırdığı ifade edildi.

Harşit için çözüm önerileri

Raporda; Harşit Çayı için üst havzada su depolama göletleri oluşturulması, şehir içerisinde kademeli bent ve çağlayanlarla suyun oksijen seviyesinin artırılması, tarımsal sulamanın kontrol altına alınması ve kanalizasyon altyapısının çaydan tamamen ayrıştırılması önerildi.

Ayrıca düşük debi dönemlerinde akışın korunması, yosunlaşmanın azaltılması ve atıkların çaya ulaşmasının önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin uygulanması istendi.

Harşit Çayı'nın yeniden "Gümüş Gerdanlık" kimliğine kavuşturularak Gümüşhane için önemli bir rekreasyon ve turizm alanına dönüştürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Harşit Çayı'nda tüm örnekleme noktalarında fekal kirlilik tespit edildi - Son Dakika

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