Hatay Samandağ\'da yerleşim yerine giren yılan itfaiyece yakalanıp doğaya bırakıldı

Hatay Samandağ'da yerleşim yerine giren yılan itfaiyece yakalanıp doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Yeni Mahalle'de yerleşim yerinde yılan görülmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yılanı çevreye ve hayvana zarar vermeden yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Hatay'da yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Samandağ ilçesi Yeni Mahalle'de yerleşim yerinde yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yılan, çevreye ve hayvana zarar verilmeden yakalandı.
Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Çalışmayla birlikte yılanın yerleşim yerinden uzaklaştırılması ve güvenli şekilde doğal yaşam alanına bırakılması sağlandı.
Kaynak: İHA
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