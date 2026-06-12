Hava Durumu: Yağışlı Geçişler Bekleniyor - Son Dakika
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Hava Durumu: Yağışlı Geçişler Bekleniyor

12.06.2026 09:17
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Yurt genelinde bulutlu hava ve sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık değişmeyecek.

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hava Durumu: Yağışlı Geçişler Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nilgün Ciftci Nilgün Ciftci:
    ya ben bu hafta piknik planlamıştım yahu niye hep böyle olur hava durumu bilmek için saatlerce sitede geziniyorum sonra gene yanlış çıkıyo. bir arkadaşım geçen sene bu yağışlarda evi su basıldı dedi çok üzülmüştü o zaman yine böyle tahminler vermişler ama tutmamış 0 0 Yanıtla
  • Nevroz Sirin Nevroz Sirin:
    Yağmur yağacaksa en azından düzgün bir şekilde yağsın da su kıtlığı çekilmesin. Ama bu hava durumu tahminleri de çoğu zaman tutmuyor ve insanlar hazırlıksız kalıyor. Meteoroloji hep bu şekilde tahmin veriyor, kesin bir bilgi vermiyor. Önemli olaylar için daha detaylı bilgi verilmesi gerekiyor bence. 0 0 Yanıtla
  • Muhammed Torun Muhammed Torun:
    bu yağışlar ne kadar sürecek onu merak ettim çünkü işte böyle şeyler planlamayı zorlaştırıyo sonra bir hafta sonra tekrar yağmur var mı yok mu onu bilmek lazım 0 0 Yanıtla
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