Havza\'da Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulunda sıfır atık farkındalık çalışması yapıldı

Samsun'un Havza ilçesindeki Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulunda, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yeşil Vatan ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalarla öğrencilerin temiz çevre, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlenmeleri amaçlandı. Okulun Fen Bilimleri Öğretmeni Serap Keser, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, öğrencilerin günlük yaşamlarında çevreye duyarlı davranışlar sergilemesinin geleceğin daha yaşanabilir olması açısından önemli olduğunu belirtti. Keser, "Temiz bir çevre, çevresine karşı sorumluluk hisseden bireylerin yetişmesiyle mümkün olabilir. Öğrencilerimizin atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlenmelerini önemsiyoruz" dedi.

Okulda çevre bilincine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının Sıfır Atık yaklaşımı doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.