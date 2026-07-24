Haydaroba Köprüsü Su Çekilince Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Haydaroba Köprüsü Su Çekilince Ortaya Çıktı

Haydaroba Köprüsü Su Çekilince Ortaya Çıktı
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Yenice-Gönen Barajı'ndaki su seviyesi düştü, Haydaroba Köprüsü yeniden görünür hale geldi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Yenice-Gönen Barajı'nda suların çekilmesiyle Haydaroba Köprüsü gün yüzüne çıktı.

Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyünü ilçe merkezine bağlayan ve Yenice-Gönen Barajı'nın su tutmasının ardından sular altında kalan Haydaroba Köprüsü, baraj suyunun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Bölge sakini Ömür Korucu, köprünün uzun yıllardır baraj suları altında kaldığını belirterek, içme suyu ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan barajdaki su seviyesinin düşmesiyle köprünün yeniden görünür hale geldiğini söyledi.

Korucu, su seviyesinin biraz daha azalması halinde ulaşımın bu köprü üzerinden sağlanabileceğini ifade ederek, "Su biraz daha çekildiğinde Haydaroba köyü ile Yenice arasındaki ulaşım bu köprü üzerinden daha kısa mesafeden yapılabilecek" dedi.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Haydaroba Köprüsü Su Çekilince Ortaya Çıktı - Son Dakika

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