HAYDİKO gönüllüleri Artvin Ardanuç\'ta 45 at ve 20 eşeğe bakıyor

Artvin'de 2021 yılında kesime götürülürken terk edilen atların bakımını 5 yıldır gönüllüler üstleniyor. Ardanuç'ta kurdukları çiftlik ise yüzlerce bakıma muhtaç hayvana yuva oluyor.

Hopa'da Ağustos 2021'de iki tırın dorsesinde bulunan atların bakımını Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) gönüllüleri üstlendi. Gönüllüler, atlar için Ardanuç ilçesinde yaklaşık 14 dönümlük bir alanda çiftlik oluşturdu. Padokların, ahırların, konteynerlerin, sağlık kabinlerinin ve özel bakım alanlarının bulunduğu çiftlikte bugün 45 at, 20 eşek ve yaklaşık 350 köpeğin yanı sıra kediler, keçiler, koyunlar ve tavuklar da yaşıyor.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen yardımlarla çalışmalarını sürdüren gönüllüler, farklı illerden getirilen hasta ve bakıma muhtaç hayvanların tedavisiyle de ilgileniyor. Tedavisi tamamlanan bazı at ve eşekler eski yuvalarına dönerken, bazıları sahiplendiriliyor.

HAYDİKO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, çiftliğin kuruluşunu ve geçen 5 yılı anlatarak "Her şey 2021 yılı Ağustos ayında kesime götürülen iki tır dolusu atla başladı. Atların sınır kapısından geçemeyeceğini anlayan tır şoförleri tarafından terk edildiklerini öğrendik. O süreçte dernek olarak atları sahiplendik ve Ardanuç'taki yerleşkemizi kurmaya başladık. Atlarımızdan uygun olanları ise yeniden sahiplendirmeye açtık. Sahiplendirdiğimiz atlarımız ve eşeklerimiz oldu. Sadece Artvin'den değil; Kars'tan, Ardahan'dan, Erzurum'dan ve Rize'den tedaviye muhtaç atlar ve eşekler merkezimize geldi. Tedavileri yapıldıktan sonra yeniden yuvalarına döndüler ya da sahiplendirildiler. Birçok atı ve eşeği tedavi ettirdik, birçoğuna yeni yuva bulduk. Belediyelerimiz ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yaptık. Sahiplendirdiğimiz köpeklerimiz, atlarımız, eşeklerimiz oldu. Yeni yuvalar aradık; yuva bulamadıklarımıza burada baktık" dedi.

"Çocukları burada ağırladık, hayvanlarla tanıştırdık"

Çiftlikte çocuklara yönelik eğitim çalışmaları da yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Hayallerimizden biri yalnızca hayvan refahı için çalışmak değildi. Kırsal kalkınmaya destek vermeyi, kadın istihdamını ve çocukların eğitimini de önemsedik. Okullara gidip eğitimler verdik, çocukları burada ağırladık. Hayvan sevgisini yaşayarak öğrenmeleri, hayvanlarla doğru iletişim kurmaları bizim için çok değerli. Gönüllü öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız da bu konuda emek veriyor. Yurt içinden ve yurt dışından Artvin'e gelen doğaseverlerin de uğrak noktası oldu. Bu alanı daha fazla geliştirmek istiyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.