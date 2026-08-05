Hendek'te Kartpostallık Sis Manzarası - Son Dakika
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Hendek'te Kartpostallık Sis Manzarası

Hendek\'te Kartpostallık Sis Manzarası
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Dikmen Yaylası'nda oluşan yoğun sis, dağları kaplayarak görsel bir şölen sundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis bulutu, bin 700 rakımlı Dikmen Yaylası'nın dağlarını kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hendek ilçesine bağlı yüksek rakımlı Dikmen Yaylası'nda, havanın soğuması ve nem oranının artmasıyla birlikte gökyüzünde yoğun sis tabakası oluştu. Açık gökyüzünde oluşarak rüzgarın etkisiyle dağların üzerine ulaşan sis bulutu, yeşille örtülü dağların üzerinde beyaz örtü şeklini aldı. Seyir zevki yüksek olan anlar, mahalleli tarafından ilgi gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hendek'te Kartpostallık Sis Manzarası - Son Dakika

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