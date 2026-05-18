Hisarcık\'ta \'Orman Benim\' Kampanyası ile Çevre Bilinci

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, orman yangınlarının önlenmesi ve çevre bilincinin artırılması amacıyla Hisarcık Orman İşletme Şefliği tarafından "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Olası orman yangınlarının sayısını ve şiddetini azaltmak, yangınlara neden olabilecek yanıcı maddeleri temizlemek ve toplumda çevre duyarlılığını artırmak amacıyla eski Hisarcık-Simav yolu üzerindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinliğe; Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, Hisarcık Orman İşletme Şef Vekili Bilal Acar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve protokol üyeleri ormanlık alanda çevre temizliği yaparak kampanyaya destek verdi.

Etkinlikte katılımcılara Hisarcık Orman İşletme Şefliği tarafından kek ve meyve suyu ikram edildi. - KÜTAHYA