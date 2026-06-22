Hisarcık\'ta Su Ürünleri Denetimleri Sürüyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen av ve avcı kontrolleri kapsamında, su ürünleri mevzuatı doğrultusunda avcılık faaliyetleri denetlendi. Yapılan kontrollerde avcılar kurallar ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirilirken, gerekli inceleme ve değerlendirmeler de gerçekleştirildi.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve doğal dengenin korunması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA