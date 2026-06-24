Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaybolan 32 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Kurukaymak köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bitkin'e ait 32 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye Jandarma Asayiş Timleri sevk edildi. Ekipler, dron desteğiyle bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. - TUNCELİ
Son Dakika › Çevre › Hozat'ta Kayıp 32 Hayvan Bulundu - Son Dakika
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