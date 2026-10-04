Hüseyin Fırat, Antalya'da ahtapotların kendiliğinden yaklaştığı anları görüntüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hüseyin Fırat, Antalya'da ahtapotların kendiliğinden yaklaştığı anları görüntüledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hüseyin Fırat, Antalya\'da ahtapotların kendiliğinden yaklaştığı anları görüntüledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da serbest dalış yapan Hüseyin Fırat, ahtapotların yuvalarının yakınında bekleyince kendiliğinden yanına geldiği anları kameraya kaydetti. Fırat, ahtapotları tutmadığını, onların kendisine tutunduğunu ve 3-4 dakika beklenirse bağ kurulabileceğini söyledi.

Antalya'da yaklaşık 5 yıldır serbest dalışla ilgilenen Hüseyin Fırat'ın su altında karşılaştığı ahtapotlarla kurduğu yakın temas renkli görüntülere sahne oldu. Yuvalarının yakınında sabırla beklediği ahtapotların kendiliğinden yanına geldiğini belirten Fırat, "Ben ahtapotu hiçbir şekilde tutmuyorum. O beni tutuyor. Bunlar böyle oyuncu canlılar" dedi.

Yaklaşık 5 yıldır serbest dalış yapan Hüseyin Fırat, son 2 yıldır su altındaki gözlemlerini ve karşılaştığı deniz canlılarını görüntülüyor. Denizden bulduğu eşyaların yanı sıra farklı deniz canlılarını da kayıt altına alan Fırat'ın en sık karşılaştığı canlılardan biri ise ahtapotlar oluyor. Su altında ahtapotların yuvalarını tespit ederek bir süre yakınlarında bekleyen Fırat, meraklı canlıların bir süre sonra yuvalarından çıkarak kendisine yaklaştığı anları kameraya kaydetti. Fırat'ın ellerine, kollarına ve vücuduna tutunan ahtapotlarla yaşadığı yakın temas ilginç görüntüler oluşturdu.

"Gözle görebilmek neredeyse imkansız"

Ahtapotların güçlü kamuflaj yetenekleri nedeniyle fark edilmelerinin oldukça zor olduğunu anlatan Fırat, "Ahtapotları yukarıdan görmek neredeyse imkansızdır. Çok iyi kamuflaj yetenekleri var. Biz onları genellikle bir noktada birikmiş midye kabuklarından fark ediyoruz. Eğer bir yerde birikmiş vaziyette midye kabuğu varsa oranın bir ahtapot yuvası olduğunu biliyoruz. Yoksa gözle görebilmek neredeyse imkansız. Milisaniyeler içerisinde renklerini ve desenlerini değiştirebiliyorlar" dedi.

"Önce bir ayağını çıkarıp temas kuruyor"

Ahtapotları rahatsız etmeden yuvalarının yakınında beklediğini belirten Fırat, "Midye kabuklarının olduğu yerde onları rahatsız etmeden biraz beklerseniz önce bir ayaklarını çıkarıp sizinle temasta bulunuyorlar. Beklemeye devam ederseniz tamamen dışarı çıkıp sizinle oyun oynuyorlar. Bu şekilde çok ahtapotla video çektim. Onları asla rahatsız etmedim. Videoları çektikten sonra sıkıldıklarında zaten kendi kendilerine gidiyorlar" diye konuştu.

Yaklaşık 10 gün önce yaptığı dalışta da çok sayıda ahtapotla karşılaştığını söyleyen Fırat, "Biz ahtapotları zorlamıyoruz. Yuvalarının başında onları korkutmadan bir süre beklemek gerekiyor. Önce bir ayaklarını çıkarıp temas ediyorlar, beklemeye devam ederseniz çıkıp sizinle oyun oynuyorlar. Çok oyuncu canlılar" ifadelerini kullandı.

"Tehlike olmadığınızı anlarsa oyun oynamaya başlıyor"

Ahtapotların yuvalarından çıktıktan sonra kendisiyle yakın temas kurduğunu anlatan Fırat, "Yuvalarında sabırla beklediğiniz ahtapot yuvadan çıktıktan sonra ağzınıza da gelebilir, kolunuza da konabilir, yapışabilir. Hatta sizi vakumlayabilir. Bunlar asla korkulacak şeyler değildir. Göğsünüze konabilir. İlk başta küçük bir tedirginlik yaşarsa size duman atabilir. Bu dumandan da korkmanıza gerek yok. Sabırla beklemeye devam ederseniz o size yapışır, vakumlar ve sizin bir tehlike olmadığınızı anlarsa sizinle oyun oynamaya başlar" dedi.

"3-4 dakika beklerseniz bağ kurabilirsiniz"

Ahtapotlarla arasında bir dostluk oluştuğunu söyleyen Fırat, "Bir ahtapotu sadece 3-4 dakika beklerseniz onunla hemen bir bağ kurarsınız ve bir arkadaşlık ilişkisi kurabilirsiniz. Ben genel olarak deniz canlılarını çok seviyorum. Sizin ait olmadığınız bir ortamda yaşayan canlıyla temas edebilmek, ona dokunabilmek ve onunla oyun oynayabilmek çok güzel bir duygu" dedi.

Ahtapotların biyolojik yapılarının da kendisini etkilediğini dile getiren Fırat, "Yeryüzündeki bir uzaylı vasfındaki canlıyla temas etmek çok farklı bir duygu. Ahtapotların biyolojik yapıları çok farklı. Sadece kamuflaj yetenekleriyle bilinen canlılar değiller. Bu kadar ilginç bir canlıyla korkmadan temas edebilmek ve onunla güzel içerikler çıkartabilmek benim için çok inanılmaz bir duygu. Çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim. Burada tek şart onları korkutmamak ve sabırla beklemek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
HayvanlarAntalyaYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:20
Kadirov artık bordo bereli Putin’den Çeçen lidere büyük terfi
Kadirov artık bordo bereli! Putin'den Çeçen lidere büyük terfi
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:10
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
07:15
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 10:59:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Hüseyin Fırat, Antalya'da ahtapotların kendiliğinden yaklaştığı anları görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei