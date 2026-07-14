Iğdır'da Kafkas Keleri Güneşleniyor - Son Dakika
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Iğdır'da Kafkas Keleri Güneşleniyor

Iğdır\'da Kafkas Keleri Güneşleniyor
14.07.2026 11:54
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Iğdır'da hava sıcaklıkları yükseldi, Kafkas keleri doğal yaşam alanında güneşlenirken görüldü.

Iğdır'da bu yıl yağışlı geçen günlerin ardından hava sıcaklıklarının yükselmesiyle ortaya çıkan Kafkas kelerleri, güneşle ısınan kayaların üzerinde güneşlenirken görüntülendi.

Iğdır'da bu yıl havaların büyük bölümünün yağışlı geçmesinin ardından hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Kafkas kelerleri doğal yaşam alanlarında yeniden görülmeye başladı. Dünyada Kafkasya ile Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığı bilinen Kafkas kelerleri, Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde kaydedildi. Ağrı Dağı eteklerindeki lav kayalıklarında yaşamını sürdüren ve doğada görülmesi zor türler arasında yer alan Kafkas kelerleri, sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneşle ısınan taşların üzerine çıkarak uzun süre güneşlendi. Bilimsel adı "Paralaudakia caucasia" olan Kafkas kelerleri, soğukkanlı sürüngenler arasında yer alıyor. Vücut ısılarını düzenleyebilmek için günün büyük bölümünü güneşlenerek geçiren tür, doğal yaşam alanında gözlemlendi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Iğdır'da Kafkas Keleri Güneşleniyor - Son Dakika

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