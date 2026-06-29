Iğdır'da Leylekler ve Ağrı Dağı Manzarası

Iğdır Valiliği binasının çatısındaki yuvalarında dört mevsim yaşayan leylekler, arka plandaki Ağrı Dağı ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu.

Iğdır'ın simgeleri arasında yer alan leylekler, Iğdır Valiliği binasının çatısındaki yuvalarında dört mevsim yaşamlarını sürdürüyor. Göç etmeyerek yıl boyunca yuvalarında kalan leylekler, Ağrı Dağı ile birlikte kartpostallık manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarının ve vatandaşların ilgisini çeken manzara, doğa ile şehrin uyumunu gözler önüne serdi. - IĞDIR