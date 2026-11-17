Iğdır'da sonbaharın gelişiyle birlikte kayısı ağaçlarının sararan yaprakları, ovada renkli görüntüler oluşturdu.

Mikroklima iklimi ve verimli topraklarıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da, sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte kayısı bahçelerindeki ağaçların yaprakları sararmaya başladı. İlkbaharda beyaz çiçekleriyle ovayı süsleyen, yaz aylarında ise kentin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Şalak kayısısına ev sahipliği yapan bahçeler, kasım ayında sararan yapraklarıyla farklı bir güzelliğe büründü. Özellikle Melekli beldesi, İrem Bağları ve çevresindeki kayısı bahçelerinde ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara dönüşen yaprakları güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ağrı Dağı'nın eteklerinde uzanan bahçeler, sonbaharın kendine özgü renkleriyle adeta doğal bir fotoğraf stüdyosunu andırdı. Yaprakların sararması ve dökülmesiyle birlikte kayısı ağaçları kış mevsimine hazırlanırken, üreticiler de yeni sezon öncesinde bahçelerinde bakım çalışmalarını sürdürüyor. Iğdır'ın tarımsal zenginliğinin önemli simgelerinden olan kayısı bahçeleri, meyve vermediği sonbahar günlerinde de sararan yapraklarıyla kente ayrı bir güzellik katıyor.

Öte yandan, Iğdır'daki kayısı bahçeleri yalnızca tarımsal üretimle değil, doğal güzellikleriyle de çiftlerin ilgisini çekiyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, özellikle sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl renklere bürünen kayısı bahçelerini fotoğraf çekimleri için tercih ediyor. Bahçelere gelen çiftler, bu eşsiz manzara eşliğinde en özel anlarını ölümsüzleştiriyor. Derem ve Resul çifti de söz çekimleri için kayısı bahçelerini tercih edenler arasında yer aldı. Daha önce gerçekleştirmeyi planladıkları söz çekimi için özellikle sonbaharı beklediklerini belirten Derem Yıldız, kayısı ağaçlarının sararan yaprakları arasında fotoğraf çektirmek istediklerini söyledi. Iğdır'da çok sayıda fotoğraf çekim alanı bulunmasına rağmen kayısı bahçelerinin doğal atmosferinin kendilerini cezbettiğini ifade eden Yıldız, bu güzelliği herkesin görmesi gerektiğini belirterek vatandaşları sonbaharın renklerine bürünen kayısı bahçelerinde fotoğraf çektirmeye davet etti.