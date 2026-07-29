İlçe belediyesinin sorumluluğundaki yollar esnafın mağduriyeti üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor - Son Dakika
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İlçe belediyesinin sorumluluğundaki yollar esnafın mağduriyeti üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor

İlçe belediyesinin sorumluluğundaki yollar esnafın mağduriyeti üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor
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Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde uzun süredir bozuk yollar ve yoğun toz nedeniyle mağduriyet yaşayan esnafın sesine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kulak verdi.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde uzun süredir bozuk yollar ve yoğun toz nedeniyle mağduriyet yaşayan esnafın sesine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kulak verdi. Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapılmayan yollar için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Dulkadiroğlu Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Yamanlar Sanayi Sitesi'nde 550 esnaf, yolların 3 yıldır asfaltlanmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ettiler. Yazın toz, kışın çamurla mücadele eden esnaf, konuyu gündeme getirmiş yetkililerden yardım talep etmişti. Esnafın sesine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kulak verdi. Belediye ekipleri, bölgede asfalt çalışmalarına başladı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında yollar sıcak asfaltla buluşturuluyor.

Çalışmaların başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade eden sanayi esnafı, özellikle yaz aylarında iş yerlerini ve ürünlerini olumsuz etkileyen yoğun toz nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Esnaf, başlatılan asfalt çalışmasıyla hem ulaşımın rahatlayacağını hem de toz sorununun sona ereceğini ifade ederek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sanayi sitesi esnafı Emre Eroğlu, "Yollarımız yapıldı. Başkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz" dedi.

Esnaf Remzi Baran ise, "Biz burada kışın çamurda ve yazın tozdan çalışamıyorduk. Siz sesimizi duyurdunuz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel'e çok teşekkür ederiz. Bizim sesimizi duydu. Artık toz ve çamurdan kurtulduk. Bu şehrin yoğun temposunda çalışıp bizlere de zaman ayırdı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İlçe belediyesinin sorumluluğundaki yollar esnafın mağduriyeti üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor - Son Dakika

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