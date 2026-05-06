İlkbahar Yağışları Devam Ediyor

06.05.2026 09:19
Meteoroloji, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı 16

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

