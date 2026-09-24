İnebolu\'da kestane hasadı başladı, kilosu 400 liradan alıcı buluyor

İnebolu'da kestane hasadı başladı, kilosu 400 liradan alıcı buluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kestane hasadı başladı; semt pazarında satışa sunulan kestanenin kilogramı 400 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, gal arısı sebebiyle kestane rekoltesinde düşüş yaşandığını söyledi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yetişen kestaneler ağaçlardan toplanmaya başlandı. İlçede kuruşan kurulan halk pazarında satışa sunulan kestanenin kilogramı 400 liraya satışa sunuldu.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşların önemli bir geçim kaynağı olan kestaneler hasat edilmeye başlandı. İlçedeki semt pazarında satılmaya başlayan kestanenin kilogramı 400 liradan alıcı buldu.
Üreticiler, gal arısı sebebiyle kestane rekoltesinde düşüş yaşandığını söyledi.
Kaynak: İHA
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