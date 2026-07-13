İskilip-Tosya yolu projesi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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İskilip-Tosya yolu projesi için çalışmalar devam ediyor

İskilip-Tosya yolu projesi için çalışmalar devam ediyor
13.07.2026 19:22  Güncelleme: 19:24
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Çorum'un İskilip ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi arasındaki ulaşımı konforlu ve güvenli hale getirecek karayolu projesinde teknik ekipler saha incelemesi yaptı. Proje kapsamında güzergahtaki çalışmalar değerlendirildi.

Çorum'un İskilip ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi arasındaki ulaşımın konforlu hale getirileceği karayolu projesinde çalışmalar sürüyor.

Çorum'un İskilip ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi bağlantısını daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında teknik ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı. Güzergahta yapılması planlanan çalışmalar yerinde incelenerek proje sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Karayolları Samsun Bölge Müdürü Serdar Ateş, Karayolları Kastamonu Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İskilip Kilkuyu Yaylacık ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği temsilcilerinin katıldığı incelemede, teknik ekipler tarafından bilgi paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, Çorum'un İskilip ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirecek projeye ilişkin çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Çalışmalara destek veren kurumlara teşekkür edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İskilip-Tosya yolu projesi için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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