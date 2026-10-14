İstanbul Beykoz\'da sağanak nedeniyle hayat adeta felç oldu, evleri su bastı

İstanbul Beykoz'da sağanak nedeniyle hayat adeta felç oldu, evleri su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da hayat adeta felç oldu, evlerin giriş katını su bastı. İlçede elektrik kesintileri yaşanırken vatandaşlar kovalarla su tahliye etmeye çalıştı, ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da evlerin giriş katını su basarken, ilçede yaşanan elektrik kesinti nedeniyle vatandaşlar sağanak yağmur ve karanlık altında kovalarla su tahliyesi yapmaya çalıştı.
Sabah saatlerinden bu yana İstanbul'da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da hayat adeta felç oldu. Pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanırken, Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak üzerindeki evlerin bahçe katını su bastı. Sağanak yağmur ve karanlık altında kalan vatandaşlar, uzun süre kovalarla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilçenin pek çok noktasında ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?