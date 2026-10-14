İstanbul Beykoz\'da sağanak nedeniyle hayat adeta felç oldu, evleri su bastı

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da evlerin giriş katını su basarken, ilçede yaşanan elektrik kesinti nedeniyle vatandaşlar sağanak yağmur ve karanlık altında kovalarla su tahliyesi yapmaya çalıştı.

Sabah saatlerinden bu yana İstanbul'da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da hayat adeta felç oldu. Pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanırken, Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak üzerindeki evlerin bahçe katını su bastı. Sağanak yağmur ve karanlık altında kalan vatandaşlar, uzun süre kovalarla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilçenin pek çok noktasında ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.