İstanbul Beykoz'da sağanak nedeniyle hayat adeta felç oldu, evleri su bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Beykoz'da sağanak nedeniyle hayat adeta felç oldu, evleri su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Beykoz\'da sağanak nedeniyle hayat adeta felç oldu, evleri su bastı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da hayat adeta felç oldu, evlerin giriş katını su bastı. İlçede elektrik kesintileri yaşanırken vatandaşlar kovalarla su tahliye etmeye çalıştı, ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da evlerin giriş katını su basarken, ilçede yaşanan elektrik kesinti nedeniyle vatandaşlar sağanak yağmur ve karanlık altında kovalarla su tahliyesi yapmaya çalıştı.

Sabah saatlerinden bu yana İstanbul'da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da hayat adeta felç oldu. Pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanırken, Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak üzerindeki evlerin bahçe katını su bastı. Sağanak yağmur ve karanlık altında kalan vatandaşlar, uzun süre kovalarla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilçenin pek çok noktasında ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerHava DurumuİstanbulBeykozGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akılalmaz Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
21:00
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar artık isyan noktasında
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında
20:53
Sarıyer Ayazağa’da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
20:48
Başakşehir’de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
20:47
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
20:40
Sarıyer’de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
20:23
İstanbul’da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 21:12:17. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Beykoz'da sağanak nedeniyle hayat adeta felç oldu, evleri su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei