İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Sultangazi Cebeci'de yolları göle çevirdi - Son Dakika
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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Sultangazi Cebeci'de yolları göle çevirdi

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu, Sultangazi Cebeci köyünde yollar göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı; bir vatandaş terlikle suyun içinden geçmeye çalıştı, bölgede belediyenin iş makinesi görüldü.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken, Sultangazi'de de yollar göle döndü.

İstanbul'da etkili olan yağış kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına neden olurken, birçok noktada da trafik yoğunluğu oluştu. Sultangazi Cebeci köyünde yollar göle dönerken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Bir vatandaşın elinde şemsiyesiyle paçalarını katlayıp terlikle suyun içerisinden karşıya geçmeye çalıştığı görüldü. Öte yandan Sultangazi Belediyesi'ne ait iş makinesinin de alanda olduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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