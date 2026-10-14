İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Sultangazi Cebeci'de yolları göle çevirdi

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken, Sultangazi'de de yollar göle döndü.

İstanbul'da etkili olan yağış kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına neden olurken, birçok noktada da trafik yoğunluğu oluştu. Sultangazi Cebeci köyünde yollar göle dönerken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Bir vatandaşın elinde şemsiyesiyle paçalarını katlayıp terlikle suyun içerisinden karşıya geçmeye çalıştığı görüldü. Öte yandan Sultangazi Belediyesi'ne ait iş makinesinin de alanda olduğu görüldü.