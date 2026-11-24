İstanbul semaları, geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca etkisini gösteren kızıl gün batımına bugün yeniden ev sahipliği yaptı. Güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde oluşan eşsiz renk tonları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Akşam saatlerinde güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü. Geçtiğimiz hafta da 4 gün üst üste görülen doğa olayının bugün tekrar yaşanmasıyla birlikte izleyenleri kendine hayran bırakan görüntüler ortaya çıktı. Gökyüzünü kaplayan koyu kızıl tonlar ve kente farklı bir atmosfer katan anlar dronla görüntülendi.