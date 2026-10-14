İstanbul Gaziosmanpaşa'da yol çöktü, öğrenciler okulda mahsur kaldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede öğrenciler okulda mahsur kaldı.

Tüm İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Gaziosmanpaşa Yıldıztapya Mahallesi'nde yollarda bozulma ve çökme meydana geldi. Bozulan yol nedeniyle öğrenciler evine gitmekte zorlanırken, bazı öğrenciler ise okul bahçesinden çıkamadı. Yolun çöktüğü ve yağmurun sele döndüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.