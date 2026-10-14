İstanbul Küçükçekmece\'de sağanak nedeniyle Ayamama Deresi taşma noktasına geldi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ayamama Deresi taşma noktasına geldi.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağışın etkisiyle Küçükçekmece'de caddeler su altında kalırken, bazı sitelerin bahçesini su bastı. Göle dönen yollarda ise araçlar mahsur kaldı. Etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece'deki Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi. Debisi yükselen dere taşma noktasına geldi.