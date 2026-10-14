İstanbul Küçükçekmece\'de sağanak nedeniyle Ayamama Deresi taşma noktasına geldi

İstanbul Küçükçekmece'de sağanak nedeniyle Ayamama Deresi taşma noktasına geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece'de caddeler su altında kaldı, bazı sitelerin bahçesini su bastı ve göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. Yoğun yağış Ayamama Deresi'nin debisini yükseltti; dere taşma noktasına geldi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ayamama Deresi taşma noktasına geldi.
İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağışın etkisiyle Küçükçekmece'de caddeler su altında kalırken, bazı sitelerin bahçesini su bastı. Göle dönen yollarda ise araçlar mahsur kaldı. Etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece'deki Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi. Debisi yükselen dere taşma noktasına geldi.
Kaynak: İHA
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