İstanbul Sarıyer Ayazağa'da sağanakta mahsur kalanlar halatla kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul Sarıyer Ayazağa'da sağanakta mahsur kalanlar halatla kurtarıldı

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İstanbul Sarıyer Ayazağa\'da sağanakta mahsur kalanlar halatla kurtarıldı
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İstanbul Sarıyer Ayazağa'da derenin taşmasıyla yollar su altında kaldı; yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Çevredekilerin bağladığı halatlar yardımıyla mahsur kalanlar kurtarıldı, araçların selde sürüklendiği ve kurtarma anları kameralara yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, halat yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların kurtarılma ve araçların suda sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sarıyer Ayazağa'da derenin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredekiler yetişti. Bağlanan halatlar yardımıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Araçlar da yaşanan selde sürüklendi. Vatandaşların halatla kurtarılma anları ve araçların selde sürüklendiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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