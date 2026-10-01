İzmir Konak'ta çöp evden yayılan koku ve haşere mahalleliyi isyana getirdi - Son Dakika
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İzmir Konak'ta çöp evden yayılan koku ve haşere mahalleliyi isyana getirdi

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İzmir Konak\'ta çöp evden yayılan koku ve haşere mahalleliyi isyana getirdi
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İzmir'in Konak ilçesi 2'nci Kadriye Mahallesi 628 Sokak'ta mahalle sakinleri, çöp ev olduğu iddia edilen daireden yayılan kötü koku ve haşereler nedeniyle isyan etti. Defalarca Konak Belediyesi'ne başvuran sakinler, sonuç alamadıklarını belirterek yetkililerden acil müdahale istedi.

İzmir'in Konak ilçesinde mahalle sakinleri, çöp ev olduğu iddia edilen daireden yayılan kötü kokular ve haşereler nedeniyle isyan etti. Vatandaşlar, defalarca başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını belirterek yetkililerden acil müdahale istedi.

İzmir'in Konak ilçesi 2'nci Kadriye Mahallesi 628 Sokak sakinleri, mahalledeki komşularının evinden yayılan kötü kokular ve haşere istilası nedeniyle zor günler geçiriyor. Çöp ev olduğu iddia edilen 3 katlı apartmanın temizlenmesi için defalarca Konak Belediyesi'ne başvuruda bulunan vatandaşlar, bir türlü sonuç alamadıklarını belirterek isyan etti.

Apartmana çöpleri biriktiren kadının abisi Recep Sertakar, "Elektrikleri kesiyor. Su ve elektrik sayaçlarının okunmasına engel olmaya çalışıyor. Ben çöpleri "getirme, at" diyorum, o bana küfür ediyor. Ben onun abisiyim. Senelerdir anlatıyoruz ama anlamıyor. Yan taraftaki merdivenler bile dolu. Evin üç katı da çöple dolu. Yukarı çıkmak için kullanılan merdivenler dolu, çıkamazsınız. Yukarı adım atacak yer yok. Belediye geldi, baktı. "Karar bir hafta içinde çıkar, polis ve sağlık ekipleriyle geleceğiz," dediler. Bir buçuk ay oldu, daha gelen giden yok. O hastaneye kaldırılmadan buradan bu çöpleri alamazlar" ifadelerini kullandı.

"Hasta olacağız"

Mahalle sakini Kamil Öztürk, "Biz burayı şikayet ettik. Şikayetimizden bir sonuç çıkmadı. Belediyenin elemanları geldi ama temizlemediler. 17 senedir burası bu halde. Muhtarı aramaktan, sağı solu aramaktan perişan olduk, yazık ediyorlar bize. Konak Belediye Başkanı gelsin de bu hali bir görsün, bize hak versin. Sadece öndeki arabayı kaldırdılar; onu da CİMER'e bildirdiğimiz için Büyükşehir'in zabıtası gelip kaldırdı. Her yerde kötü koku ve pislik var.

Fareler cirit atıyor. Buradan kimse geçemiyor. Yazık, yoldan geçen öğrenciler, çocuklar hasta olacak. Biz de hasta olacağız zaten. Talebimiz buranın acilen temizlenmesidir. Bu soruna artık bir çözüm bulsunlar" dedi.

"Kapının önüne bile çıkamıyoruz"

Bir diğer mahalle sakini Azize Ağırman Özdil ise şunları kaydetti:

"Çöpleri topluyor, götürüyor, tekrar getiriyor. Zaten gidecek yeri de yok. Gerçekten pislikten çok kötü kokuyor. Bu durumdan kurtulamıyoruz. Komşular da rahatsız. Başka nerelere başvuracağız onu da bilmiyoruz. Bırakın bir yere gitmeyi, kapının önüne bile çıkamıyoruz. Evin içinde zaten adım atacak yer yok. Tuvaleti bile çöple doldurmuş, gidip tuvaletini dışarıya yapıyor."

Kaynak: İHA
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