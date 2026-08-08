İznik'te 70 milyon yıllık fosil keşfedildi - Son Dakika
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İznik'te 70 milyon yıllık fosil keşfedildi

İznik\'te 70 milyon yıllık fosil keşfedildi
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, İznik Gölü'nün güneyindeki Narlıca Mahallesi sahilinde yaklaşık 70 milyon yıllık bir pekten fosili buldu. Fosil, bölgenin milyonlarca yıl önce sığ denizel bir ortam olduğunu gösterirken, Yıldız ayrıca gölde su seviyesinin 1 metre gerilediğine dikkat çekti.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, İznik Gölü'nün güneyindeki Narlıca Mahallesi sahilinde yaptığı incelemelerde yaklaşık 70 milyon yıllık bir pekten fosiline rastladıklarını açıkladı. Yıldız, fosilin bölgenin milyonlarca yıl önce sığ denizel bir ortam olduğunun önemli kanıtlarından biri olduğunu söyledi.

Yıldız, İznik Gölü'nün güneyinde bulunan Narlıca Mahallesi sahilinde jeolojik incelemelerde bulundu. Göl Ayağı Deresi çevresinde değerlendirmelerde bulunan Yıldız, hem göldeki su seviyesindeki düşüşe hem de bölgede tespit edilen milyonlarca yıllık fosile dikkat çekti.

İnceleme sırasında göl kıyısındaki izleri değerlendiren Yıldız, İznik Gölü'nde su seviyesinin yaklaşık 1 metre gerilediğini belirtti. İklim krizinin etkisiyle Göl Ayağı Deresi'ndeki su akışının da önemli ölçüde azaldığını ifade eden Yıldız, yoğun yağış dönemlerinde dere tarafından taşınan malzemelerin kıyıda görülebildiğini söyledi.

70 milyon yıllık Pekten fosiline rastlandı

Pekten fosillerinin yalnızca denizel ortamlarda oluşabildiğini vurgulayan Mehmet Yıldız, söz konusu bulgunun İznik ve çevresinin milyonlarca yıl önce sığ denizel ve lagüner bir ortamın parçası olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 70 milyon yıl öncesinden günümüze ulaşan bu fosil, kapanan Tetis Okyanusu'nun izlerini taşıyor. Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi İznik çevresinin de geçmişte sığ denizel ortamlar olduğunun önemli kanıtlarından biri olarak değerlendirilebilir" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Yıldız, İznik Gölü, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İznik'te 70 milyon yıllık fosil keşfedildi - Son Dakika

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