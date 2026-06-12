Jandarmaya Orman Yangını Eğitimi - Son Dakika
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Jandarmaya Orman Yangını Eğitimi

Jandarmaya Orman Yangını Eğitimi
12.06.2026 11:12
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Muğla'da jandarma personeline orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeline, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla kapsamlı bir yangın söndürme eğitimi verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele (OYM) Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen eğitimler, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi. Muğla genelinde görev yapan jandarma komandoların katıldığı eğitim programında, yangınlara karşı alınacak önlemler ve müdahale stratejileri masaya yatırıldı.

Eğitimin teorik bölümünde, OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli jandarma personeline detaylı bir sunum yaptı. Erdemli; orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangın yayılım hızı, rüzgarın yangın üzerindeki etkileri, modern müdahale yöntemleri ve sahada alınması gereken iş güvenliği tedbirleri hakkında hayati bilgiler aktardı.

Teorik bilgilendirmenin ardından, ormanlık alanda uygulamalı eğitime geçildi. Orman Mühendisi Mehmet Oruç tarafından verilen uygulamalı bölümde, jandarma komandolarına yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, arazide güvenli çalışma yöntemleri ve yangına ilk müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde, yeşil vatanın korunması noktasında orman ekipleri ile jandarma personelinin koordineli çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

Eğitimin, orman yangınlarında ekipler arası iş birliğini ve müdahale hızını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Jandarmaya Orman Yangını Eğitimi - Son Dakika

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