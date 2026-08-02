Kaçak moloz döktü, elektrik tellerini kopardı, yangına neden oldu - Son Dakika
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Kaçak moloz döktü, elektrik tellerini kopardı, yangına neden oldu

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Kepez Şelale Mahallesi’ne izinsiz moloz döken, damperin elektrik tellerine temas etmesi sonucu hem enerji hatlarının kopmasına ve bölgede yangın çıkmasına neden olan kamyon sürücüsü, Kepez Belediyesi’nin 35 noktada kurduğu foto kapan sistemiyle bulunarak 115 bin TL ceza kesildi.

Kepez Şelale Mahallesi'ne izinsiz moloz döken, damperin elektrik tellerine temas etmesi sonucu hem enerji hatlarının kopmasına ve bölgede yangın çıkmasına neden olan kamyon sürücüsü, Kepez Belediyesi'nin 35 noktada kurduğu foto kapan sistemiyle bulunarak 115 bin TL ceza kesildi.

Kepez Belediyesi çevre kirliliğine, kamu zararına ve yangına neden olan kamyon sürücüsünü titiz bir çalışmayla tespit etti. Varsak Şelale Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde izinsiz hafriyat ve moloz döken kamyon sürücüsü, kamyon damperinin döküm sırasında enerji nakil hatlarına temas etmesi sonucu elektrik tellerini kopardı. Kopan enerji hatlarından çıkan kıvılcımlar, yolun her iki tarafında yangına neden oldu. Bölgedeki otluk ve çalılık alanda hızla büyüyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Foto kapan görüntüleri ile yakalandı

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri olayın ardından çevre kirliliğine, kamu zararına ve yangına neden olan kamyon sürücüsünün izini bir dedektif gibi sürdü. Ekipler; çevredeki güvenlik kameralarını, vatandaşlardan alınan bilgileri ve belediyeye ait foto kapan sistemlerinden elde edilen görüntüleri inceleyerek kaçan kamyon sürücüsünün izini sürdü. Yaklaşık bir günlük detaylı çalışmanın ardından aracın sahibi ve çalışma noktası tespit edilen ve yapılan incelemeler sonucunda 1608 sayılı Kanun'un 1. Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi kapsamında kamyon sürücüsü C.G.Y.'ye 115 bin TL. idari para cezası uygulandı.

Kepez, 35 foto kapanla gözetleniyor

Kepez Belediyesi, kaçak atık dökümleriyle mücadelede teknolojik takip sistemlerinden etkin şekilde yararlanıyor. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen 35 foto kapan sistemi, çevreyi kirleten kişi ve araçların tespit edilmesinde önemli rol oynuyor. Çöp, moloz, evsel atık ve inşaat atıklarının bırakılmasının yasak olduğu bölgelerde kurulan foto kapanlar 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yaparak kaçak dökümleri takip ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri tarafından düzenli olarak incelenen görüntüler sayesinde, atık bırakan araçların plakaları belirlenerek hemen yasal işlem süreci başlatılıyor.

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Güvenlik, Enerji, Kepez, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kaçak moloz döktü, elektrik tellerini kopardı, yangına neden oldu - Son Dakika

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