Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimleri sürdürüyor, karekodu hatırlattı

Kahramanmaraş'ta, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki gıda denetimlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerin titizlikle devam ettiği belirtildi. Vatandaşların satın aldıkları gıda ürünlerinin güvenilirliğini kontrol edebilmesi için işletmelerde bulunan karekod uygulamasından yararlanabileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, gıda ürünleriyle ilgili ihbar, şikayet ve görüşlerin ALO 174 Gıda Hattı ile Gıda Kontrol Mobil Uygulaması üzerinden bakanlığa iletilebileceği ifade edildi.