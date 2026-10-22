Kahramanmaraş Onikişubat'taki yanan ormana 6 farklı türde 1 milyon fidan dikilecek - Son Dakika
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Kahramanmaraş Onikişubat'taki yanan ormana 6 farklı türde 1 milyon fidan dikilecek

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Kahramanmaraş Onikişubat\'taki yanan ormana 6 farklı türde 1 milyon fidan dikilecek
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Kahramanmaraş Onikişubat'ta geçen yıl Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda arazi hazırlığının yaklaşık yüzde 90'ı tamamlandı. Yıl sonuna kadar 6 türde 1 milyon fidan dikilecek; 31 ekskavatörle süren çalışmaların kalanı 7 makineyle yaklaşık 10 günde bitecek.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde geçtiğimiz yıl yanan ormanlık alana yıl sonuna kadar 6 farklı türde 1 milyon fidan dikilecek.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çakırdere ve Çamlıbel mevkilerinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında çıkan ve binlerce hektarlık alanda etkili olan yangının ardından başlatılan seferberlik aralıksız sürüyor. Bölgede yürütülen arazi hazırlığı çalışmalarında 31 ekskavatör görev yapıyor.

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, yangının ardından gerçekleştirilen faaliyetler ve ağaçlandırma çalışmalarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İş makineleriyle günlük 8 saatlik çalışma gerçekleştirildiğini belirten Cabaroğlu, 45 günlük çalışma sonucunda toplam 11 bin 160 saatlik makine çalışmasıyla işin yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığını açıkladı. Kalan çalışmaların 7 iş makinesiyle yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını bildiren Cabaroğlu, bu aşamada 560 saatlik ilave makine çalışması öngörüldüğünü ifade etti.

Fazıl Cabaroğlu, yıl sonuna kadar ağaçlandırma programı kapsamında kızılçam, fıstıkçamı, alıç, çınar, ceviz ve sumak türlerinden toplam 1 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Onikişubat'taki yanan ormana 6 farklı türde 1 milyon fidan dikilecek - Son Dakika
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