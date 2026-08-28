Kahramanmaraş\'ta Sağanak Yağış

Kahramanmaraş'ta günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Kahramanmaraş'ta kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Ahır Dağı ve Fırnız gibi bölgelere ise yıldırım düştü. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Kentin engebeli ve eğimli yapısı, yağış sularının kısa sürede tahliye olmasını sağlarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bir süre etkili olan sağanak, yağışın ardından etkisini kaybetti.

Seyir halindeki sürücü Sefa Maraşlı ise "İnşallah bereket yağdı diyelim memlekete faydası olur" dedi.