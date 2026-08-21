Kalp Şeklindeki Bal Peteği İlgi Çekti

Denizli'nin Baklan ilçesinde arılı kovan tespit ve kayıt çalışmaları esnasında bir üreticiye ait kovanda ortaya çıkan kalp şeklindeki doğal petek sıra dışı görünümüyle dikkat çekti.

Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçedeki arıcılık faaliyetlerini kayıt altına almak, güncel veri tabanını oluşturmak ve üreticilerin tarımsal desteklemelerden etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla saha taramalarını sürdürüyor. İşletmelerde gerçekleştirilen arılı kovan tespit ve genel durum kontrolleri sırasında, bir üreticiye ait kovan açıldığında karşılaşılan manzara ekipleri şaşırttı. Arıların çerçevenin iç kısmında tamamen doğal yollarla ördüğü kalp şeklindeki bal peteği, sahada renkli görüntüler oluşturdu.

Doğanın kendi akışı içerisinde şekillenen ve görenlerin ilgisini çeken estetik petek, görevli ekipler ve üretici tarafından memnuniyetle karşılandı. Ekipler, kovan sayımı ve kimliklendirme işlemlerini tamamladıktan sonra bölgedeki destekleme ve saha denetim çalışmalarına devam etti.