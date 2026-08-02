Kanalizasyon hattına atılan madde arızaya neden oldu - Son Dakika
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Kanalizasyon hattına atılan madde arızaya neden oldu

Kanalizasyon hattına atılan madde arızaya neden oldu
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel müdürlünden yapılan açıklamada, Milas Güllük Mahallesinde terfi istasyonunda, atıksuyun arıtma tesisine aktarılmasını sağlayan pompada, kanalizasyon hattına atılan yabancı maddeler nedeniyle arıza meydana geldiği açılandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel müdürlünden yapılan açıklamada, Milas Güllük Mahallesinde terfi istasyonunda, atıksuyun arıtma tesisine aktarılmasını sağlayan pompada, kanalizasyon hattına atılan yabancı maddeler nedeniyle arıza meydana geldiği açılandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Milas ilçemiz Güllük Mahallemizde yaşanan taşkın nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Güllük Mahallemizde bulunan terfi istasyonunda, atıksuyun arıtma tesisine aktarılmasını sağlayan pompada, kanalizasyon hattına atılan yabancı maddeler nedeniyle arıza meydana gelmiştir. Arıza ihbarı saat 11.45'te kurumumuza ulaşmış olup, ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle tamirat çalışmaları saat 12.30'da tamamlanmıştır. Tamiratın ardından terfi istasyonu yeniden sorunsuz şekilde hizmete alınmıştır. Benzer olumsuzlukların yaşanmaması adına vatandaşlarımızdan, kanalizasyon hatlarına bez, ıslak mendil, hijyenik ped, katı atık, yağ ve benzeri yabancı maddeleri atmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Kanalizasyon hatlarının yalnızca amacı doğrultusunda kullanılması, hem doğanın korunması hem de altyapı sistemlerinin kesintisiz hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kanalizasyon hattına atılan madde arızaya neden oldu - Son Dakika

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