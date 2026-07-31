Kandıra'da Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
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Kandıra'da Denize Giriş Yasağı

Kandıra\'da Denize Giriş Yasağı
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Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok sahilde denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle birçok sahilde denize girilmesine izin verilmeyecek. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 itibarıyla, bir gün süreyle geçerli olmak üzere Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı haricindeki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli olduğu ve yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından cankurtaran hizmeti verilen ve denize girmenin yasak olmadığı bölgeleri tercih etmeleri istendi. Ayrıca denize girecek vatandaşların, güvenlik amacıyla belirlenen mantar dubaların içerisinde kalmaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer, olumsuz hava ve deniz şartları devam ettiği sürece yapılan uyarılara titizlikle uyulmasını istedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kandıra'da Denize Giriş Yasağı - Son Dakika

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