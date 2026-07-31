Kandıra\'da Denize Giriş Yasağı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle birçok sahilde denize girilmesine izin verilmeyecek. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 itibarıyla, bir gün süreyle geçerli olmak üzere Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı haricindeki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli olduğu ve yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından cankurtaran hizmeti verilen ve denize girmenin yasak olmadığı bölgeleri tercih etmeleri istendi. Ayrıca denize girecek vatandaşların, güvenlik amacıyla belirlenen mantar dubaların içerisinde kalmaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer, olumsuz hava ve deniz şartları devam ettiği sürece yapılan uyarılara titizlikle uyulmasını istedi.