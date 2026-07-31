Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti - Son Dakika
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Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine yönelik düzensiz göç akını sonrası dikkat çeken bir çıkış yaptı. Meloni, İspanya'nın Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasının da aralarında bulunduğu olağanüstü tedbirlerin değerlendirildiğini açıklarken, İspanya da sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye asker sevk etme kararı aldı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya Fas üzerinden binlerce düzensiz göçmenin ulaşmasının ardından Avrupa'da siyasi gerilim tırmandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaşanan gelişmeler nedeniyle İspanya'nın vizesiz seyahat sağlayan Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasının da aralarında bulunduğu olağanüstü tedbirlerin masada olduğunu duyurdu.

MELONİ: SCHENGEN'İN ASKIYA ALINMASI GÜNDEMDE

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meloni, Ceuta'dan gelen görüntülerin "şoke edici" olduğunu belirtti. İlgili kurumlarla toplantılar yürüttüklerini ifade eden Meloni, bu görüşmelerin ardından İspanya'nın Schengen Anlaşması kapsamındaki durumunun askıya alınması dahil istisnai önlemleri değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Meloni, "İtalya seyirci kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti

İSPANYA ORDUYU BÖLGEYE GÖNDERİYOR

İspanya hükümeti ise Ceuta'da güvenliği yeniden sağlamak amacıyla Silahlı Kuvvetler'in bölgeye sevk edileceğini açıkladı. İlk etapta 60 askeri personelin polis güçlerine destek vermek üzere görevlendirileceği bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ile birlikte cuma günü Ceuta'yı ziyaret edeceği duyuruldu.

Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti

"SINIR TAMAMEN ÇÖKTÜ"

Ceuta'da görev yapan Sivil Muhafızlar Birliği temsilcisi Rachid Sbihi, sınırdaki durumun kontrolden çıktığını belirterek, "Durum tam anlamıyla kaos. Kesin rakam vermek mümkün değil ancak binlerce göçmen sınırı geçiyor. Sınır tamamen çöktü." dedi.

Devlet televizyonu TVE ise şu ana kadar 2 bin ila 3 bin kişinin Ceuta'ya geçtiğini aktardı.

EN AZ 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kitlesel geçiş sırasında en az 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Görüntülerde yüzlerce göçmenin şişme lastikler ve çeşitli yüzdürme ekipmanlarıyla denizi geçerek Ceuta'ya ulaştığı, bazılarının ise sınır kapısındaki telleri aşarak kente girdiği görüldü.

Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti

"2021 KRİZİNDEN DAHA KÖTÜ"

Ceuta Bölgesel Hükümeti Başkanı Juan Jesus Vivas, ulusal güvenlik gerekçesiyle acil durum ilan edilmesini istedi. Daha fazla polis ve asker talebinde bulunan Vivas, sınır güvenliğinin sağlanmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

İspanyol polis kaynakları ise yaşananların 2021'de yaklaşık 10 bin göçmenin birkaç gün içinde Ceuta'ya girdiği krizden bile daha ağır olduğunu belirterek, "Operasyonel çöküşün eşiğindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

FAS TARAFINDA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Fas'ın Fnideq kentinde sınırı geçmek isteyen çok sayıda kişi yolları doldururken, Fas güvenlik güçleri su topları ve ek güvenlik önlemleriyle geçişleri engellemeye çalıştı. Bazı göçmenler sınır kapılarının kapanması nedeniyle geçiş yapamadıklarını ifade etti.

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Son Dakika Giorgia Meloni Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Y T Y T:
    birileri yine sınırları bilerek açtı Suriye sınırı gibi 0 0 Yanıtla
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