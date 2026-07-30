İnan'dan Hayko Cepkin'e Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere geldiği İstanbul Adliyesi'nde gazetecilere hakaret eden şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki gösterdi.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2023 öncesi sahnede zıplayıp 'Bu son konserimiz' yalanıyla milletin duygusunu sömürüyordun. O günden sonra kaç konser verdin? Dün ajitasyon yapan duygu tüccarıydın, bugün adliye kapısında gazeteciye hakaret eden bir üslup fukarası."