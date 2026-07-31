Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Irak'ta canlı civciv yüklü tırın devrilmesi sonucu yüzlerce civciv otoyola savruldu. Yoldan geçen araçların altında kalan talihsiz hayvanlar ezilerek telef oldu.
Irak'ta canlı civciv taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu kontrolden çıkan araçtaki civcivler otoyola saçıldı. Talihsiz kazanın ardından yola dağılan yüzlerce civciv, yoldan geçen diğer araçların altında kalarak feci şekilde telef oldu.
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