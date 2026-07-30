Tersanede Silahlı Saldırı: Müdür Yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede çalışan mühendis Mete A. (30), tartıştığı üretim müdürü Engin Y.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

MÜDÜRÜNE KURŞUN YAĞDIRDI

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Altınova ilçesine bağlı Hersek Mahallesi Hakkı Kan Caddesi'nde bulunan Cemre-1 Tersanesi'nde meydana gelen olayda, tersanede mühendis olarak görev yapan Mete A., henüz bilinmeyen nedenle üretim müdürü Engin Y.'ye tabancayla ateş açtı.

MÜHENDİS KAYIPLARA KARIŞTI

Bacaklarına isabet eden 6 kurşunla yaralanan 41 yaşındaki Engin Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mete A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.